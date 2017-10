Wat is beste naam voor Brummense sportkoepel

BRUMMEN - Vanaf 1 januari 2018 is de sportkoepel in de gemeente Brummen een feit. Deze organisatie is onder andere verantwoordelijk voor de bestaande sportaccommodaties De Bhoele in Eerbeek en Rhienderoord in Brummen. Deze gebouwen behouden hun huidige naam, maar er wordt nu een prijsvraag gestart naar een passende naam voor de overkoepelende organisatie.

Inzendingen kunnen worden gestuurd naar het mailadres naamgeving@rhienderoord.nl. Dit kan tot uiterlijk 15 november.

De sportkoepel richt zich vanaf het nieuwe jaar op de exploitatie en het beheer van De Bhoele en Rhienderoord. Ook krijgt de sportkoepel de taak om het gemeentelijk beleid op het gebied van sport en de sport- en beweegstimulering uit te voeren. In de afgelopen periode is voor deze organisatie in oprichting gewerkt met de werktitel ‘sportkoepel’. Maar er zijn vast inwoners in de gemeente Brummen die een creatievere en betere passende naam weten te bedenken. Daarom schrijft het bestuur van de sportkoepel in oprichting de prijsvraag uit.

Belangrijk criterium voor een nieuwe naam is dat hieruit moeten blijken dat de sportkoepel in de hele gemeente Brummen werkzaam is. En uiteraard moet er een duidelijke link zijn naar de doelstelling van de sportkoepel. Die krijgt namelijk de taak om sport, beweging en gezondheid te stimuleren en daarmee ook de leefbaarheid in alle dorpen en kernen te vergroten. De inzendingen worden beoordeeld door een jury waarin onder andere sportwethouder Luuk Tuiten en de voorzitter van het bestuur van de sportkoepel i.o. zitting hebben. Aan de prijsvraag is uiteraard voor de bedenker van de gekozen naam een leuke passende prijs verbonden; een jaar lang lidmaatschap bij een vereniging naar keuze!