Cosbo namens ouderen in gesprek met de politiek

REGIO - Het Cosbo is de overkoepelende organisatie van de ouderenbonden ASVR, KBO en PCOB, maar is belangenbehartiger voor alle senioren in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Zij hebben met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht een Politiek Manifest opgesteld.

Dit manifest is aan alle politieke partijen ter beschikking gesteld met het doel om samen op één lijn te komen voor een Seniorvriendelijk gemeentebeleid. Daarna is men met alle partijen in gesprek gegaan om te komen tot een zo breed mogelijk wensenpakket ten aanzien van het seniorenbeleid. In het Politiek Manifest is een aantal speerpunten opgenomen zoals passend wonen, meedoen aan de samenleving, voldoende koopkracht voor iedereen en een zorgzame samenleving. De gesprekken met de politieke partijen hebben op een prettige en constructieve manier plaatsgevonden met begrip voor elkaars argumenten. De Cosbo heeft er vertrouwen in dat haar meningen en wensen voor het overgrote deel wordt meegenomen in de partijprogramma’s.