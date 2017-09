Korting op leges grootschalige zonneparken

APELDOORN - Het College en de gemeenteraad van Apeldoorn hebben besloten om de bouwleges voor grootschalige zonneparken te vergroene,n door deze te maximaliseren op € 10.000,-. Deze vergroening van bouwleges voor zonneparken sluit goed aan bij de uitvoeringsagenda Apeldoorn energieneutraal en de gekozen inzet op zonne-energie.

Om de ambitie te realiseren zijn er naast zonnepanelen op (bedrijfs)daken ook zonneparken nodig. De gemeente wil initiatiefnemers van zonnevelden graag faciliteren. Een eerste stap daarin is het aanpassen van de bouwleges. In januari 2018 start de aanleg van Zonnepark Zuidbroek; het eerste initiatief in de gemeente Apeldoorn dat gebruik maakt van deze vergroening van leges. De komende periode worden de mogelijkheden voor het verder vergroenen van de leges voor duurzame vergunningplichtige initiatieven onderzocht.

Zonneparken zijn kapitaalintensieve projecten met relatief hoge bouwleges vanwege de hoge kosten van de panelen. Zonder de nu ingevoerde vergroening van de bouwleges zijn de bouwleges onevenredig hoog en stranden initiatieven voor grootschalige zonneparken. Het gemaximaliseerde legesbedrag is kostendekkend en met dit besluit geeft de gemeente Apeldoorn een positief signaal aan initiatiefnemers die bijdragen aan de duurzaamheidsambities van Apeldoorn.

De Taskforce Zonne-energie stimuleert de mogelijkheden voor ontwikkeling van grootschalige grondgebonden zonne-energieparken in Apeldoorn en ondersteunt initiatiefnemers. De Taskforce Zonne-energie, die begin 2017 van start is gegaan, is een initiatief van de gemeente Apeldoorn en heeft als doel de ontwikkeling en realisatie van zonne-energie in Apeldoorn te versnellen. Doel van de Taskforce Zonne-energie is de realisatie van ongeveer 36.000 zonnepanelen aan nieuw zonne-energievermogen in Apeldoorn in de periode 2017-2020.