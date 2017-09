Ouders en leerlingen wisselen één dag

DIEREN - Op woensdag 27 september houdt Het Rhedens Dieren voor de derde keer een ouder-leerling-wisseldag. Ouders en verzorgers van alle leerjaren mogen de plaats van hun zoon of dochter innemen. Dit kan voor één lesuur, een halve dag of zelfs een hele schooldag. Het is een bijzondere manier om kennis te maken met de dagelijkse schoolpraktijk.

Op de ouder-leerling-wisseldag stappen ze als ouder letterlijk een dag in de schoenen van hun kind. In elke les is één persoon aanwezig: één van beide ouders of de leerling zelf. Er zit dus een mengeling van leerlingen en ouders in de klas.

Het is verder een gewone schooldag, wat betekent dat het huiswerk is gemaakt door de ouder of leerling die meedoet. Er wordt gebruik gemaakt van de studieplanner. Aan het eind van de les worden zo nodig afspraken gemaakt over toetsen en wordt huiswerk opgegeven. Degene die in de les aanwezig is, noteert dat. Uiteraard gelden op deze dag ook de normale schoolregels: te laat zijn bijvoorbeeld, betekent een briefje halen bij de receptie. En na afloop overleggen ouders met hun kinderen over de lessen die zijn overgenomen, zodat de leerling vervolgens weer goed voorbereid op school komt.

Na de ouder-leerling-wisseldag weten ouders een stuk beter hoe het reilt en zeilt op school, bij wie hun kind zoal in de klas zit en waar of met wie zij pauze houden. Schoolverhalen waarmee de leerling thuis komt, krijgen zo een extra dimensie.