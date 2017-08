Gerard Roelofsen, oud-directeur Koninklijke Rotra, overleden

DOESBURG - Gerard Roelofsen, derde generatie ondernemer bij Koninklijke Rotra in Doesburg, is zondagavond 20 augustus is overleden. Gerard is 71 jaar geworden, zo laat het bedrijf in een bericht weten.

Gerard Roelofsen trad in 1965 op 18-jarige leeftijd in dienst bij de firma H.W. Roelofsen als bedrijfsleider met enkele personeelsleden en 4 vrachtwagens. Samen met broer Jan nam hij in 1978 de aandelen over van zijn vader Herman. Onder hun leiding groeide Rotra uit tot een internationale logistieke organisatie van grote omvang met meerdere vestigingen in binnen- en buitenland. Tussen 2003 en 2005 namen Harm en Machiel de aandelen over van Gerard en Jan. Gerard bleef nadien nadrukkelijk betrokken bij de bedrijfsvoering.

'We zijn dankbaar voor hetgeen Gerard heeft betekend voor Rotra. We hebben hem mogen kennen als een bevlogen ondernemer met passie en liefde voor het vak en voor alle mensen binnen Rotra. Bovenal verliezen we in hem een plezierig, positief en hartelijk persoon. Gerard zal bijzonder gemist worden', aldus het bericht.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 26 augustus in de Grote of Martinikerk te Doesburg.