Ach, dat beetje regen

DOESBURG - Afgelopen week werd er bij het gebouw van Scouting Doesburg heel hard gewerkt. Zagen en timmeren, hout zoeken, platen sjouwen voor een dak. De kinderen waren er maar druk mee om de prachtigste bouwwerken te maken.

Het thema van het Doesburgse huttendorp was dit jaar de Middeleeuwen. Niet alleen kastelen bouwen, maar ook spelletjes rond dat thema. Die konden gespeeld worden per groepje bouwers en hiermee konden ze 'geld' verdienen om speciale materialen te kunnen aanschaffen. Ondanks een buitje regen - waar de kinderen overigens zelf amper om malen - was het geweldig om de jeugd en alle vrijwilligers bezig te zien. En regende het een keer te hard, dan had iedereen een fijne droge schuilplaats in het scouting gebouw.

De kinderen vonden het jammer dat het feest niet langer dan een week duurde. Onherroepelijk was het vrijdagmiddag afbreken geblazen en alle losse stukken hout en karton werden in de grote vuurplaats verbrand, dus ook nog vuurtje stoken. Welk kind geniet daar nu niet van?!

De organisatie en vrijwilligers hebben de kinderen hiermee weer een onvergetelijk week bezorgd. - foto: Hanny ten Dolle