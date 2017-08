PvdA aanwezig op Eerbeekse Zomerbraderie

EERBEEK - Tijdens de zomerbraderie op dinsdag 29 augustus in Eerbeek, is de PvdA Brummen-Eerbeek met haar PvdA-bank aanwezig. Neem plaats en drink gezellig een kopje mee. Vanaf 15.00 tot 17.00 willen zij graag met de burgers in de gemeente Brummen van gedachten wisselen over de ontwikkelingen in Eerbeek en omgeving.

Heeft u van de vergoeding voor de OV-plus gehoord of wat vind u van de toekomst voor het centrum van het dorp? Kom en loop bij ons langs op de zomerbraderie. De bank staat tussen de Pelikaan en boekhandel Hendriks. 'Wij drinken graag een kopje koffie met u mee', nodigt de PvdA Brummen-Eerbeek uit.