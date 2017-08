Kinderen lichtgewond bij botsing

RHEDEN - Bij een kop-staartbotsing op de kruising Oranjeweg / Nassaustraat in Rheden, zijn twee kinderen licht gewond geraakt. Eén auto die wilde afslaan en daarom snelheid minderde, werd aangereden door een auto die dat te laat in de gaten had. Het gevolg was een flinke klap, waardoor in de achterste auto een enkele kinderen nagekeken moesten worden door ambulancepersoneel. Twee kinderen raakten licht gewond. De schade was aanzienlijk en een bergingsbedrijf heeft één auto af moeten slepen. - foto: Martin de Jongh