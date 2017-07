Gaslek in Velp

VELP - In Velp werd in het weekend twee keer alarm geslagen vanwege een gaslek. Op zaterdagavond werd rond 20.00 uur alarm geslagen vanwege een gaslucht aan de Straatweiden. De brandweer rukte daarvoor uit, vond het lek en Liander dichtte dat vervolgens snel en vakkundig.

Een dag later werd wederom gasalarm geslagen. Aan het begin van de middag werd een gaslucht geroken nabij het onbemande tankstation aan de Larensteinselaan (foto). De brandweer en politie zetten direct de omgeving af en deden metingen. Die leverden uiteindelijk geen lek op. Of er verband was tussen die melding en het gaslek op zaterdag in de Straatweiden, is niet bekend. - foto: Martin de Jongh