Het is weer tijd voor de Velleper Donderdagen

VELP - Op donderdag 27 juli staan in het centrum van Velp wederom ruim 200 kramen opgebouwd voor de eerste Velleper Donderdag van dit jaar. De braderie begint om 11.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Voor het eerst worden dit jaar twee edities gehouden.

Veelzijdig Velp besloot namelijk vorig jaar na uitvoerig onderzoek het aantal Velleper Donderdagen, dat decennia lang op de laatste twee donderdagen van juli en de eerste twee donderdagen van augustus werd gehouden, om het aantal te halveren. Voor de twee afgeschafte dagen werden er alternatieven gezocht en gevonden.

Voor het eerst dit jaar krijgen deze alom bekende donderdagen geen thema’s mee. Uit datzelfde onderzoek is namelijk gebleken dat de thema’s nauwelijks bekend waren bij de duizenden bezoekers en dat men daar ook niet specifiek voor kwam. Nog steeds staan er in de Rozendaalselaan, in de Hoofdstraat, in de Emmastraat en de Oranjestraat vele kramen met een veelzijdig aanbod; de grootste braderie van het oosten van ons land. Centrum Velp winkeliers nemen natuurlijk deel aan de braderie door met hun aanbiedingen en activiteiten de buitenlucht op te zoeken.

Op de eerste Velleper Donderdag is er op twee grote podia amusement te verwachten. In de Oranjestraat nabij café d’Óranjeboom treedt tussen 15.00 en 21.00 uur de band Eastwood op. Het andere grote podium staat in Parkstraat, nabij La Maison du Velp. Vanaf 13.00 uur begint daar het programma met Marchabelle, Los Gitanos en Juicy ’n Bluesy. Er is eventueel nog de mogelijkheid voor muzikale solisten om in de middag een optreden te verzorgen. Daarvoor moet dan contact worden opgenomen met Jan Huurman (06-241 66 241).

Voor de kinderen is er niet zo veel veranderd. Op de parkeerplaats tegenover de kerk in de Emmastraat staan er weer mooie grote springkussens.

De tweede en laatste Velleper Donderdag is op donderdag 3 augustus.