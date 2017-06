Buurtbus rijdt om door afsluiting IJsselbrug

BRUMMEN - Door de afsluiting Oude IJsselbrug van 26 juni tot en met 18 augustus volgt de buurtbus van de BBL in die periode niet de gebruikelijke route. De bus rijdt via de Kwazenbosch naar de Cortenoeversebrug. Vervolgens via de N348/ Elterweg langs het Gelre Ziekenhuis, Kleine Omlegging en Rijkenhagen door de bussluis in de Overwelving om tenslotte bij het NS-station Zutphen te arriveren.

Door deze (tijdelijke) route-aanpassing worden de haltes Michaelshoeve (hier kunnen passagiers bij de aansluiting met de Kwazenbosch nog in- en uitstappen), Reuvershoeve en de Hoven niet aangedaan, in beide richtingen. Passagiers dienen er rekening mee te houden dat zij zeker enige minuten later in Zutphen aankomen, waarna de bus mogelijk ook weer met deze opgebouwde vertraging uit Zutphen vertrekt.

Passagiers van Zutphen naar Brummen en Leuvenheim zijn dientengevolge ook weer later bij hun uitstaphaltes. Omdat hierdoor de daarop volgende rit naar Zutphen helemaal buiten de dienstregeling gaat lopen (de BBL rijdt immers een uurdienst), wordt een tweede bus ingeroosterd, die deze rit voor zijn rekening gaat nemen. Deze bus rijdt weer volgens het bestaande tijdschema door Leuvenheim en Brummen om daarna uiteraard ook via de Cornenoeversebrug naar Zutphen te rijden.

Om het ongerief voor de passagiers zo veel mogelijk te minimaliseren is het inzet-schema voor de BBL-chauffeurs gedurende deze acht weken drastisch aangepast. Desondanks dienen de passagiers in deze tijd rekening te houden met enig ongemak, waarvoor het bestuur van de BBL op begrip rekent.