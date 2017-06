Bosbrandje door blikseminslag

LAAG-SOEREN - Door een blikseminslag in een grote boom aan de Plaggenweg in het bos bij Laag-Soeren heeft donderdag aan het eind van de middag een bosbrand gewoed. Rond 18.35 uur werd de brandweer gealarmeerd. Iets daarvoor sloeg de bliksem op een grote boom in. Volgens bewoners van de Hall huisjes in het bos was het een harde klap met als vervolg de brand. Deze mensen hebben direct met emmers water een eerste bluspoging gedaan en daarmee erger voorkomen. De brandweer die door de droogte met meerdere wagens ter plaatse kwamen, hadden het vuur snel onder controle. Zo'n acht vierkante meter is door de brand verwoest. foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink