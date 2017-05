Daniel Pot behaalt tweede plaats op NK judo

BRUMMEN - Tijdens de onlangs gehouden Dutch Masters Open (kampioenschap judo) is Daniel Pot, eigenaar van Judoschool Pot uit de regio Brummen, na een zware strijd op de tweede plaats geëindigd. Pot vertelt: “Alle partijen hebben mij veel energie gekost. Door op een hoog tempo te judoën en veel kracht in te zetten bij mijn pakking heb ik mijn tegenstanders weten uit te putten. De dertigers binnen de competitie herstellen snel, maar omdat ik al tegen de vijftig aanloop was mijn hersteltijd langer. Dit heeft mij de das omgedaan tijdens de finalepartij. Meer dan een tweede plaats zat er afgelopen zaterdag daarom niet in.”

Pot is overdag docent wiskunde aan de Vrije School Zutphen en in de middag- en avonduren geeft hij judolessen in zijn judoschool. Met inmiddels meer dan 250 leden begint de judoschool nu uit zijn jas te groeien, maar Pot weet van geen ophouden: “De kracht van werken in zowel binnen als buiten het onderwijs is dat door de wederzijdse beïnvloeding mijn lessen op beide werkgebieden zich blijven ontwikkelen.”