Zon én buien

DOESBURG - De avondvierdaagse in Doesburg zit er weer op. De afstanden waren dit jaar gewijzigd, waardoor de kortste afstand 5 kilometer was. Dit bleek een gouden greep, want de kleinere kinderen konden deze afstand goed aan.

Het weer was dinsdagavond heerlijk warm, woensdagavond was het ronduit heet, maar iedereen had zich er goed op voorbereid met extra drinken. Donderdag was het een stuk koeler en vrijdag kon gerust fris genoemd worden en met een bui regen. Maar ook dat mocht de pret niet drukken. Het vertrek vanaf het sportpark is heel goed gegaan. De lopers kunnen ruim binnen de hekken wachten tot het tijd is voor vertrek en ook kinderen lopen hier geen gevaar. Dankzij de vele verkeersregelaars kon iedereen overal veilig over steken. De intocht door de stad was natuurlijk het mooiste moment: je hebt het gehaald en krijgt bloemen, snoep of andere leuke dingen! Het aantal deelnemers was wel meer dan de organisatie verwacht had, want er bleken veel mensen mee te lopen die niet hadden ingeschreven en betaald, maar wel van alle faciliteiten gebruik maakten. Onder andere veel volwassenen bij een groep kinderen en een rolstoelgroep met begeleiders, waarvan niemand ingeschreven was. Hierdoor loopt de organisatie inkomsten mis die nodig zijn om de kosten te dekken. Jammer. - foto: Hanny ten Dolle