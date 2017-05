Wisselende eindresultaten AutovanOort Rebelle

DIEREN - Volleybalvereniging AutovanOort Rebelle heeft het volleybalseizoen met wisselende uitslagen beëindigd. Een uitstekend resultaat werd behaald door dames-3, wat met veel overmacht voor de tweede keer op rij kampioen wist te worden en doorpromoveert naar de 1e klasse.

Het team met een mix van ervaren speelsters en enkele zeer jonge talenten, werd onder leiding van trainer/coach Daan van Gaalen al kampioen op de voorlaatste speelronde van de competitie. Een prachtig resultaat van de dames, die volgend jaar op het zelfde niveau uit gaan komen als het 2e dames team. Dit team eindigde op de plaats net boven de degradatiestreep in de reguliere competitie en werden veroordeeld tot het spelen van promotie degradatiewedstrijden. Helaas liep deze nacompetitie uit op een sof en met een gehandicapt team werden de dames slechts 9e en degradeert hiermee naar de 1e klasse.

Voor het 2e herenteam liep het promotie/degradatie toernooi een stuk beter. De heren bereikten in de reguliere competitie een verdienstelijke 2e plaats en mochten spelen voor promotie naar de promotieklasse. Na verlies in de eerste wedstrijd en winst in de 2e werd ook de kruisfinale om de reserveplaatsen gewonnen en met een 4e plaats als eindresultaat. De heren moeten afwachten of deze plaats recht zal geven op een daadwerkelijke promotie.

Voor het vlaggenschip van de dameslijn waren de promotie/degradatie duels de laatste reddingsboei om het seizoen te redden. Waar men vorig jaar met nagenoeg dezelfde samenstelling nog speelde voor promotie naar de 2e divisie moest in deze ronde lijfsbehoud in de 3e divisie veilig gesteld worden. Onder leiding van nieuwe trainer, Robért Misset werd de eerste wedstrijd een thriller waar de dames een aantal matchpoints van de tegenstander wisten te overleven. Na veel spanning en matig spel wisten ze toch een heel belangrijke zege binnen te slepen. Het vertrouwen kwam terug en wedstrijd-twee werd ook gewonnen met veel beter spel. Met deze twee zeges werd een plaats in de 3e divisie veilig gesteld. De laatste wedstrijd werd voor de statistieken ook gewonnen en het seizoen werd als overall winnaar prachtig afgesloten.