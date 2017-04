Senioren genieten van Hohnerboys

DOESBURG - In het kader van de vieringen rond Koningsdag, hield Doesburg en Oranje weer de traditionele middag en avond voor de ouderen van Doesburg. De Hohnerboys traden weer met veel succes op.

In het Meulenhuus was het al vroeg druk met mensen die maar al te graag weer naar deze gezellige muziek kwamen luisteren en er ook zichtbaar van genoten. De Hohnerboys traden op met fijne muziek en met veel nummers die iedereen mee kon zingen. De groep uit Gaanderen is een van de weinige in ons land die nog in groepsverband de mondharmonica bespeelt. En dat al sinds 1933, toen het een zeer veel bespeeld - want goedkoop - instrument was.

De ouderen werden zoals altijd benaderd voor de Oranje-middag middels medewerking van de Zonnebloem en met flyers in de flats waar veel ouderen wonen. Voor de mensen die niet zo mobiel meer zijn, wordt de Plusbus ingezet die daar graag haar medewerking aan verleend. Natuurlijk werd er door Doesburg en Oranje een drankje aangeboden en het Meulenhuus had voor heerlijke hapjes gezorgd. Een mooie aftrap voor de Oranje-festiviteiten in Doesburg. - foto: Hanny ten Dolle