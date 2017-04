Mozaïekworkshop in MFC Klarenbeek

KLARENBEEK – In de tulpvakantie organiseren Kinderopvang Klarenbeek en de dorpscontactpersonen op woensdagochtend 26 april in het MFC aan de Bosweg, wederom een leuke workshop voor kinderen uit Klarenbeek en omgeving. Dit keer kunnen de kinderen een gipshart mozaïeken met stenen, kraaltjes, knopen, schelpen, etc.

De workshop is bedoeld voor kinderen van 7 tot en met 14 jaar en wordt verzorgd door medewerkers en cliënten van Leer- en werklocatie ‘t Kruiwerk in Voorst, onderdeel van ‘s Heeren Loo. Voor materiaal wordt gezorgd, maar uiteraard mogen de kinderen ook zelf mooie stenen, kralen, knopen, schelpen etc. meenemen.

De kosten bedragen € 6,50 per persoon. Aanmelden kan (graag met naam en leeftijd) via info@kinderopvangklarenbeek.nl, tot 20 april. De deelnemers ontvangen dan per mail het aanvangstijdstip van de workshop.