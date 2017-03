Goederen gezocht voor Andreas Rommelmarkt

BRUMMEN – Zaterdag 6 mei wordt bij de voormalige RK Kerk aan de Primulastraat in Brummen voor de 24e keer de grote Andreas Rommelmarkt gehouden. De organisatie kan nog spullen gebruiken voor de verkoop.

Het kerkgebouw aan de Primulastraat werd vorig jaar, tot groot verdriet van de Brummense Katholieke gemeenschap, aan de eredienst onttrokken. Inmiddels heeft de kerkgemeente al ruim een half jaar de beschikking over een nieuw onderkomen. De oude school achter de kerk werd daarvoor omgebouwd tot wat nu het Andreashuis heet.

“De totstandkoming van het Andreashuis vormt een fundamentele factor voor het behoud van de lokale parochie. En juist het in stand houden van onze gemeenschap is de belangrijkste reden dat we hebben besloten door te gaan met de jaarlijkse markt”, zegt Martin Elshof, voorzitter van de stichting St. Andreas, onder wiens paraplu de Andreasmarkt wordt georganiseerd. “De markt is mede door de inzet van ruim honderd vrijwilligers een ultieme demonstratie van onderlinge verbondenheid. Met behulp van de baten van de markt kunnen we voor een financiële buffer zorgen en waar nodig bijspringen. Zo werd onlangs een mooi hekwerk rond het Andreashuis bekostigd, maar ook een mobiele geluidsinstallatie die kan worden gebruikt bij begrafenissen op het RK kerkhof.”

De organisatie is al sinds oktober vorig jaar bezig met het inzamelen van de goederen. Er is al een flinke voorraad mooie spullen, maar er is nog steeds van alles welkom. Het voorjaar is een mooi moment om op te ruimen en oude spulletjes, die nog prima zijn, maar niet meer worden gebruikt, weg te geven voor een tweede ronde. Weggooien is zonde, de Andreasmarkt kan ze goed gebruiken. Wie spullen wil laten ophalen, kan een afspraak maken met Ans Elshof, via tel. 0575-561115 of goederen@andreasmarktbrummen.nl.

Het belooft een grote markt te worden, waarbij vele kleine en grote artikelen te koop worden aangeboden. Voor tuinliefhebbers is er een groot assortiment planten. Verder is er live-muziek en wordt voor de inwendige mens gezorgd. Het RK Jongerencontaact biedt leuke activiteiten voor de jeugd.

www.andreasmarktbrummen.nl