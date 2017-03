Tuinadviesdag bij Rijneveld in Spankeren

SPANKEREN - In de tuin is het duidelijk zichtbaar, de lente gaat van start! Bij hoveniersbedrijf gebr. Rijneveld b.v. in Spankeren begint het tuinseizoen met een Tuinadviesdag. Tijdens deze dag kan er advies worden ingewonnen over tuinaanleg en -onderhoud. Gebr. Rijneveld is een Tuingelukcoach.

“Een tuin met het juiste tuingevoel zou niemand mogen missen, ook de tuiniers niet die er het liefst zo min mogelijk werk mee willen hebben”, aldus het hoveniersbedrijf.

Tijdens de Tuinadviesdag kan inspiratie worden opgedaan in de vernieuwde overdekte showtuin. Op afspraak kan er gebruik worden gemaakt van de gratis schetsservice. Hierbij kunnen tuinbezitters op weg worden geholpen bij de inrichting, materiaalkeuze en beplanting van hun tuin.

De Tuinadviesdag vindt plaats op zaterdag 25 maart tussen 10.00 en 16.00 uur aan de Edyweg 25 in Spankeren. Meer informatie: www.rijneveld.nl.