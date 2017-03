De kampioenen van Unitas

DOESBURG - In sporthal Beumerskamp in Doesburg hebben de clubkampioenschappen plaatsgevonden van gymnastiekvereniging Unitas. De wedstrijd begon met de recreanten jongens en meisjes. Er werd geturnd op lange mat, balk, rek, brug, sprong en ringen. De tribune was goed gevuld met enthousiaste supporters om de jonge gymnasten aan te moedigen. Daarna was het de beurt aan de selectie meisjes. Tijdens de prijsuitreiking kregen Britt Beumer (recreanten meisjes), Féron Mannessen (recreanten jongens), Celine Brouwer (jongste selectie meisjes) en Sanne Baars (oudste selectie meisjes) te horen dat zij clubkampioen 2016/2017 zijn geworden en de wisselbeker mee naar huis mogen nemen.