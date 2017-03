Opening seizoen bij VVV Eerbeek

EERBEEK - Op dinsdag 28 maart om 19.30 uur is er de opening van het toeristenseizoen 2017. Dat gebeurt bij het VVV in Eerbeek, Stuijvenburchstraat 36 Eerbeek. Op deze avond krijgen toeristische ondernemers en belangstellenden informatie over de toeristische agenda en wat er allemaal te doen is in de gemeente Brummen en omgeving.

Bezoekers krijgen voorlichting over de VVV website, VVV app en de VVV agentschappen in Brummen en Eerbeek. Er zal ook meer verteld worden over de folders die beschikbaar zijn. Bezoekers kunnen er ook wat meebrengen en/of meenemen bij vertrek. "Het is een avond waarbij u in contact kunt komen met andere belangstellenden en belanghebbenden. Dat doen we onder het genot van een kop koffie en een drankje', aldus organisator VVV Brummen-Eerbeek. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via e-mail: vvveerbeek@kpnmail.nl of telefoonnummer 0313-651282.