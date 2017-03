Oproep voor pool Verkeers-regelaars Loenen

LOENEN – Diverse verenigingen in Loenen hebben de koppen bij elkaar gestoken om een pool van verkeersregelaars op te richten. Bij veel evenementen is het in goede banen leiden van het verkeer en de bezoekers een belangrijke onderdeel. Dat kan alleen gedaan worden door mensen die daarvoor een kort examen hebben gedaan op internet.

Dat is niet echt ingewikkeld, maar het kan niet zonder. Door dat voor een heel jaar te doen, kunnen we deze mensen op meerdere evenementen inzetten. In Eerbeek is dit systeem er al en daar kunnen ze in Loenen dan ook t.z.t. mee samenwerken en uitwisselen. En zo kunnen ze de continuïteit van een aantal succesvolle evenementen als het Schaapscheerdersfeest, de kermis, de Loense Moandag of oefenwedstrijden van betaald voetbal bij Loenermark waarborgen. Goed voor de leefbaarheid van het dorp. Wie geïnteresseerd is of hier vragen over heeft, kan per mail contact opnemen met Hein Reusken (hein.reusken@chello.nl).