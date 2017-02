Eindelijk openbaar toilet in binnenstad Doesburg

DOESBURG - Nabij de Markt in Doesburg wordt voor een periode van twee jaar een openbaar (invaliden) toilet geplaatst. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van Stichting Gehandicaptenraad Doesburg, Wijkraad Binnenstad en enkele Politieke Partijen in vervulling. De gemeente zoekt naar een betere permanente voorziening.

Het gaat om een lang gekoesterde wens. Al in 2013 werd door de gemeenteraad een amendement aangenomen met als opdracht aan het college een dergelijke voorziening te realiseren. In de jaren daarvoor waren door de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg (SGRD) al ludieke acties gehouden voor het realiseren van een openbaar toilet. Acties die op veel sympathie van de bevolking gerekend konden rekenen.

Het gaat bij het toilet dat nu wordt gerealiseerd, om een tijdelijke voorziening, omdat een meer passende en permanente oplossing in de maak lijkt. Gedoeld wordt hier op het voormalige ABN-AMRO gebouw aan de Kerkstraat 13/15 dat al enkele jaren leeg staat. De Bedoeling is om in dat pand een dubbele toiletvoorziening te realiseren, waarvan één speciaal voor invaliden. Ook deze toiletten zullen volautomatisch worden ingericht. Tot op heden kunnen invaliden alleen gebruik maken van het openbare toilet in het stadhuis.

De gemeente huurt nu een voorziening voor een periode van twee jaar. Het is een supermoderne volautomatisch (invaliden)toilet. Na elk bezoek wordt de toiletbril gereinigd en krijgt de vloer een wasbeurt. Voor het bezoek moet 50 cent worden betaald, contant of per creditcard. Het toilet is ongeveer 2,5 bij 3 meter en zal worden geplaatst op de hoek Markt en Kerkstraat, recht tegenover Kerkstraat 7/9.

Ondanks dat moet worden betaald voor het gebruik, kost een openbaar toilet meer dan dat het jaarlijks opbrengt. De verwachting is dat ettelijke duizenden euro’s per jaar moet worden bijgepast. "Dit is ook niet verwonderlijk", beaamt wethouder Fred Jansen. "Ons bezoekersaantal is niet te vergelijken met steden als Deventer en Amersfoort, waar al sinds vele jaren openbare toiletten in de winkelstraten zijn te vinden. In die zin zijn wij als kleine ambitieuze toeristenstad uniek!"

Het toilet wordt gefabriceerd en zal waarschijnlijk begin juni 2017 gebruikt kunnen worden.