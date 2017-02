DE STEEG - De Stichting Urgente Noden Rheden (SUN) werd donderdag op het gemeentehuis in De Steeg opgericht onder de titel SUN Rheden helpt noodhulp. De Stichting is een samenwerkingsverband van de gemeente Rheden, de hulpverleningsorganisaties (van Maatschappelijke Dienstverlening tot thuiszorg, maatschappelijke opvang en jeugdzorg) en maatschappelijke organisaties/kerken en fondsen.

Het initiatief tot oprichting werd genomen door ruim vijftien betrokkenen bij het sociale beleid in Rheden uit de kring van de overheid, hulpverleningsorganisaties, kerken en fondsen (foto). Er is sprake van een breed draagvlak. SUN Rheden is het 25e noodhulpbureau in Nederland waarop hulpverleners vanuit rond 100 gemeenten een beroep kunnen doen voor individuele noodhulp aan cliënten. De voorzitter van SUN Rheden is de heer Eduard Mesritz.

SUN Rheden gaat functioneren als centraal adres voor hulpverleners. Het beschikbaar gestelde giftenbudget gaat volledig naar de noodhulp De werkkosten worden door de overheid betaald.

De Stichting biedt, uitsluitend op verzoek van hulpverleners, materiële hulp aan mensen die tussen wal en schip vallen en geen aanspraak kunnen doen op voorzieningen als bijzondere bijstand. Hiervoor krijgt SUN Rheden geld ter beschikking van goede doelen fondsen. De fondsen zijn er blij mee dat iemand met kennis van de lokale situatie de aanvraag beoordeelt en snel kan helpen. Zo nodig kan binnen 24 uur financiële hulp geboden worden. Het gaat dus om mensen van wie de hulpverlener constateert dat hier sprake is van een noodsituatie en dringend materiële steun nodig is.

Een noodhulpbureau helpt en vraagt niet eerst wiens schuld het is. Als je in het water gevallen bent, is het belangrijk dat je er snel uit wordt gehaald. De schuldvraag is dan even niet belangrijk; met een beetje pech kan het iedereen overkomen. SUN Rheden helpt als er ook gewerkt wordt aan een verbeterplan, zodat mensen niet opnieuw kopje onder gaan.

Uit landelijke cijfers blijkt, dat naar voorzichtige schatting 1 tot 2 procent van de huishoudens jaarlijks in een financiële noodsituatie terechtkomt, terwijl niet (tijdig of voldoende) een beroep kan worden gedaan op (wettelijke) voorzieningen. Rheden maakt daar geen uitzondering op. Vaak gaat het om calamiteiten bij lage inkomensgroepen, zoals ziekte, handicaps, echtscheiding, werkloosheid, tegenvallers bij alleenstaande ouder en meer. Er blijken altijd mensen tussen wal en schip te geraken. De initiatiefnemers zijn van mening dat hulp dan niet van toeval afhankelijk mag zijn. Daarvoor is brede samenwerking nodig van de gemeente, hulpverlening, fondsen en kerken. De initiatiefnemers zijn van mening dat hulp zo min mogelijk van toeval afhankelijk moet zijn. - Foto Lotte Bienias.