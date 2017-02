Rozen voor oudste inwoonster

RHEDEN – Burgemeester Petra van Wingerden bezocht donderdag de oudste inwoonster van de gemeente Rheden, mevrouw Bongers – Van Steenbeek in Rheden. Zij werd deze dag 108 jaar en vierde dat in bescheiden kring.

Mevrouw Jantje Bongers - Van Steenbeek is geboren op 23 februari 1909 en heeft haar jeugd doorgebracht met haar drie zussen in Wolfheze. Later is ze getrouwd met Gerrit van Bongers. De heer Bongers was schipper en dus ging mevrouw Bongers mee het water op. Samen kregen ze zeven kinderen. De heer Bongers is op 83-jarige leeftijd overleden. Mevrouw Bongers vond het erg leuk dat de burgemeester op bezoek kwam, maar vond het nog leuker als ze bonbons en rozen mee zou nemen. Daar werd uiteraard voor gezorgd. – Foto Lotte Bienias.