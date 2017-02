Interessante lezing Stichting Historie Loenen

LOENEN - Vorige week vond een interessante lezing, georganiseerd door Oudheidkundige Vereniging De Marke, plaats in het Jeugdhuis. De Stichting Historie Loenen was bereid de avond te verzorgen. Deze stichting is in 2013 opgericht, maar is reeds nu een bindende factor in het culturele en historische gebeuren in Loenen.

De leden Jan Janssen en Henk Slief bezorgden de ongeveer vijftig aanwezigen een zeer interessante avond over het werk van de stichting en over beelden van oud-Loenen.

De stichting had kort na de oprichting reeds zoveel historisch materiaal verzameld, dat een eerste tentoonstelling met historische taferelen uit het begin van de vorige eeuw kon worden opgezet. De getoonde beelden lieten de inzet en de ijver zien om een tijdsgetrouwe weergave neer te zetten.

De tweede grote tentoonstelling ging over de oorlogstijd in Loenen en hing samen met het bombardement van het voormalige hotel Boschoord, waarbij Loenenaren en evacuées om het leven kwamen. Een zeer tragische dag binnen de Loenense gemeenschap. Door de burgemeester van Apeldoorn werd op 18 april 2015 een aan de zijgevel van het voormalig hotel bevestigd muurbeeld, ter herdenking van deze ramp, onthuld. De stichting historie Loenen speelde hier een grote rol bij.

Onlangs heeft het bestuur van de stichting veel fotomateriaal van oud-Loenenaren tentoongesteld om achter de identiteit van deze personen te komen. Het leverde een schat aan herkenningen op.

Een ander project waar de stichting zich een tijd lang mee heeft bezig gehouden, is het herstel van een veertiental graftrommels van de begraafplaats bij het oude kerkje van Loenen. Graftrommels waren vooral in de twee vorige eeuwen als versiering van graven in trek. Het waren zinken bakken of teilen, waarin zich prachtige stoffen of porseleinen bloemstukken bevonden, afgedekt door glas. Een monnikenwerk om dit te herstellen. Met veel geduld en inzicht werden ongelofelijke resultaten geboekt. Foto’s van werk en resultaat lieten één en ander nadrukkelijk zien. Via de herplaatsing van de trommels op de begraafplaats van de Porptestantse Kerk stapten de aanwezigen de dorpsgeschiedenis van Loenen in aan de hand van oude ansichtkaarten uit de verzameling van de beide presentatoren.

Men kreeg een beeld van de beperktheid van het dorp in de 18e en 19e eeuw. Iedereen kende iedereen en een beperkt aantal woningen en boerderijen bepaalden de omvang van het dorp. Het deskundig en aangename commentaar van de beide presentatoren verduidelijkte veel in de beelden, die getoond werden. Al was er ook veel deskundigheid en kennis aanwezig bij de toehoorders. Regelmatig werd vanuit de zaal bij het zien van de beelden uitgebreid verteld over de Loenense families, die bijvoorbeeld met getoonde boerderijen een band hadden gehad.

Een leuke lezing. Er is nog veel historisch materiaal in Loenen, dat de moeite van het bekijken waard is.



Foto:

Jan Janssen en Henk Slief zorgden voor een zeer interessante avond over het werk van de stichting en over beelden van oud-Loenen. - foto: Bert Visser