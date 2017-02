Prins Carnaval regeert

DE STEEG - In een uitpuilende en fraai versierde Raadzaal in het gemeentehuis in De Steeg, heeft woensdagavond de sleuteloverdracht plaatsgevonden. Met de uitreiking van de sleutel van de verschillende dorpen aan de carnavalsverenigingen, is de macht voor 4 dagen overgedragen van de burgemeester naar de Prinsen Carnaval. Met diverse optredens en muziek van dweilorkest Tis Niks Wurt Niks, werd ook diverse malen de polonaise gelopen door de raadzaal. De eerste grote sleutel werd aan de 66 jaar jubilerende vereniging de Narrenkap overhandigd. Het bleef na het officiële moment nog lang onrustig maar gezellig in de gangen van het gemeentehuis. - foto: Martin de Jongh