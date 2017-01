Spinnen voor Ghanees project

RHEDEN - Sport- en Healthclub de Cirkel haalde zondag liefst € 2.240 euro op met de jaarlijkse indoor cycling marathon. Het goede doel was dit jaar Stichting Kind van Ghana.

Het bedrag werd bijeengebracht door door vele sponsoren, vrijwilligers en de 60 deelnemers op 25 spinningbikes, die gedurende vijf uur lang sportten op opzwepende muziek. Voorzitter van de stichting, Anouschka Wehman, vertelt hoe zij de dag heeft beleefd: "Wat ben ik trots op iedereen die zich vandaag voor Kind van Ghana heeft ingezet. Ik heb enkel sportieve en gemotiveerde mensen gezien die al fietsend hun steentje hebben bijgedragen. Wij zijn een kleine stichting die leunt op zulke initiatieven en erg dankbaar dat we dit prachtige bedrag in ontvangst mogen nemen. Op deze manier kunnen wij weer een kind of jongere aan ons Support Program toevoegen." En ze eindigde met heel erg bedankt in het Ghanee: Medaase Paa!

Stichting Kind van Ghana zet zich in voor kinderen/jongeren in de omgeving van Kumasi, Ghana. Met het ‘Support Program’ ondersteunen zij kinderen/jongeren in hun basisbehoeften, zorgverzekering en scholing. Hierbij gaat men sterk uit van eigen kracht en toekomstperspectief. - Foto: Robin Zeilmaker