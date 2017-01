Poppentheater Peterselie speelt Pien en de Walvis

DOESBURG - Poppentheater Peterselie geeft op woensdag 25 januari om 15.00 uur een intieme en interactieve vertelvoorstellingen voor kinderen. Dat doen ze in de Gasthuiskerk in Doiesburg. Het Prentenboek van het jaar 2017, Pien en de Walvis, is daarvoor de inspiratiebron.

Daaromheen wordt een voorstelling gegeven met liedjes en bewegingsspelletjes, met live muziek op de gitaar of de trekharmonica. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 2 tot 6 jaar en begint om 15.00 uur. De entree bedraagt € 5,-.

‘Pien en de Walvis’ is losjes gebaseerd op het winnende Prentenboek voor de Voorleesdagen in 2017: De Kleine Walvis. De hoofdfiguur in de voorstelling is het meisje Pien. Pien voelt zich vaak alleen, want haar vader gaat elke dag vroeg uit vissen en komt pas heel laat thuis. Pien moet zichzelf maar zien te vermaken. Ze speelt vaak op het strand, vlak bij haarhuis. Na een storm vindt ze op het strand een aangespoelde kleine walvis. Ze neemt het dier mee naar huis en stopt hem in het zwembadje in de tuin.