Inloopbijeenkomst over windenergie op De Nieuwgraaf

LATHUM - Waterschap Rijn en IJssel houdt op donderdag 26 januari een inloopavond over windenergie. Dat gebeurt in Het Gebouw in Lathum. De Duivense windturbines zullen immers, als ze geplaatst worden, ook vanuit die plaats goed te zien zijn.

Het waterschap gaat, zo laten ze weten in een uitnodiging, graag met u het gesprek aan, als onderdeel van de verkenning of en hoe (twee) windmolens op het terrein van de waterzuivering mogelijk zijn. Na deze verkenning neemt het waterschap pas een beslissing.

Geïnteresseerden zijn de 26ste van harte uitgenodigd in Dorpshuis Het Gebouw, van 18.00 uur tot 20.30. Daar is een toelichting te krijgen op de verschillende onderdelen van windenergie, zoals o.a. de grootte van de windmolen, het geluid, de schaduwwerking, de mogelijke hinder, participatie mogelijkheden voor omwonenden en hoe windenergie zich verhoudt tot andere vormen van duurzame energie. De medewerkers van het Waterschap staan klaar voor één op één gesprekken. Aanmelden is niet nodig.

Het waterschap heeft nog niet besloten of zij de windmolens wil plaatsen. Dit hangt af van de maatschappelijke, ruimtelijke (vergunningen), technische en financiële aspecten van deze en andere locaties. Naast Duiven zijn er namelijk nog drie mogelijke locaties voor windenergie in het werkgebied van het waterschap: Zutphen, De Pol (Etten) en Olburgen/Rha. Alle locaties worden nu verkend. In vier locatieplannen worden alle aspecten op rij gezet in. Het algemeen bestuur van het waterschap besluit in de (openbare) vergadering van 14 maart 2017 of en zo ja, waar een vervolgtraject ingezet wordt.

www.wrij.nl/windenergie