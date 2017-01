Dierense Biljart Boys 75 jaar

ELLECOM - De op 16 januari 1942 opgerichte Dierense Biljart Boys (DBB) vierde zaterdag haar 75 jarig bestaan in Het Witte Huis in Ellecom. Binnen een hechte relatie zou men dan spreken over een albasten huwelijk. Het was voor de activiteitencommissie van DBB dan ook een goede reden om hier bij stil te staan.

Tijdens een druk bezochte receptie in het Witte Huus in Ellecom, waren de diverse zusterverenigingen van Rondom de IJssel uitgenodigd. DBB speelt al ruim 25 jaar haar thuiswedstrijden in het Witte Huus. Tijdens haar oprichting in 1942 huisden zij in Café Wegman, daarna in Spoorzicht en stations koffiehuis in Dieren en in de Harmonie in Laag-Soeren. Ondanks het 75 jarig bestaan is de vereniging fit, gezond en nog vol levenslust. Zij draagt met haar zes teams in de verschillende klassen bij aan de competitie van Rondom de IJssel.

Wethouder Tjebbe Vugts (foto) van sportzaken, hield een ontspannen speech over zijn ervaringen op het groene laken en moedigde de club aan om meer jeugd te gaan betrekken bij de sport. De wethouder overhandigde het bestuur een felicitatie met een kleine bijdrage als blijk van waardering. Daarna was het de beurt aan de afvaardiging van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, de thesaurier van de Bond, Bennie Beek. Hij memoreerde de samenwerking met de KNBB en overhandigde het bestuur een mooie oorkonde. Tevens stond hij stil bij de start van de landelijke campagne in samenwerking met de NSF-NOC om dopingvrij de sport te blijven uitoefenen. Wel stelde hij vast dat een biertje niet op de lijst van verboden middelen stond, hetgeen een goedkeurend gemompel opleverde onder de vele aanwezigen. Als start van deze campagne werden speciale krijtjes uitgereikt aan de leden van D.B.B.

De receptie werd, als een kers op de taart, compleet toen het Fanfarekorps Excelsior uit Ellecom, een muzikale felicitatie bracht aan de jubilerende DBB. Tijdens de voor leden gehouden feestavond werden drie jubilarissen gehuldigd. De vereniging huldigt haar leden eens in de vijf jaar. Tijdens dit feest werden Rob Arend (29 jaar); Andre van Santen (26 jaar) en Theo Schrijvers (25 jaar) in het zonnetje gezet. - Foto: Han Uenk