Kansen bevaarbaar Apeldoorns Kanaal afgenomen

REGIO - De kansen op een weer bevaarbaar gemaakt Apeldoorns Kanaal hebben een deuk opgelopen. De stuurgroep Veluwekroon, waarin de provincie, de betrokken gemeenten Heerde en Hattem en waterschap Vallei en Veluwe zitting hebben, heeft namelijk besloten dat bevaarbaar maken van het noordelijk deel van het kanaal voor kleine pleziervaart voor hen niet meer reëel is. Dat heeft ook gevolgen voor het zuidelijk deel, van Apeldoorn, langs Eerbeek, naar Dieren.

Jan Jansen, voormalig wethouder in Rheden, zit in het bestuur van de Stichting Apeldoorns Kanaal. Die stichting ijvert al jaren voor het weer bevaarbaar maken van de waterweg van Hattem, via Apeldoorn, naar Dieren. Niet voor de beroepsvaart - dat hoofdstuk werd in 1972 gesloten - maar voor de pleziervaart. "En dat zag er goed uit", vertelt hij. "De sluis bij Hattem kan weer gebruikt worden, het kanaalgedeelte Hattem-Heerde is al uitgebaggerd, er zijn daar zelfs al aanlegsteigers gebouwd en overal langs het kanaal denken gemeenten mee aan het beweegbaar maken van de bruggen. Maar nu heeft de stuurgroep Veluwekroon onder voorzitter en gedeputeerde Josan Meijers besloten dat het toch niet haalbaar is de zogenaamde BM-klasse, dat is de kleine pleziervaart, op het kanaal te brengen. Ze denken hooguit aan een plan waarbij vaartuigen van maximaal 1.30 meter onder de bruggen door kunnen. Dan heb je het over vletten en kano's. Wat mij betreft een afwaardering van de ambities."

De ambitie het noordelijke stuk van het Kanaal bevaarbaar te maken, werd in 2012 vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Veluwekroon. De provincie heeft een investeringsbudget van 3,1 miljoen euro gereserveerd voor de bevaarbaarheid van het Apeldoorns Kanaal. Met het saneren van de zwaar verontreinigde kanaalbodem en de herinrichting van de oevers en de aangrenzende parken en straten tussen Heerde en de Bonenburgersluis, is het gebied er al enorm op vooruitgegaan. Jansen: "Maar nu gooit men de handdoek in de ring. Jammer."

Door de stuurgroep Veluwekroon is gekeken naar de optie met vaste bruggen en een beweegbare sluis, hoe kosten voor de bediening verlaagd konden worden en of partijen onderling tot een kostenverdeling konden komen. “Alles overziend aan het eind van dit proces, concludeert de stuurgroep Veluwekroon dat de ambities op dit moment niet haalbaar zijn”, stelt Meijers.

Jansen legt zich daar niet bij neer. "Die miljoenen zijn beschikbaar gesteld door de Staten, niet door het provinciale college. Wij gaan de Statenleden dan ook vragen door te zetten."