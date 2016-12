Inloophuis open tijdens de feestdagen

DIEREN - Het Inloophuis in Dieren is ook tijdens de feestdagen geopend. De vaste openingstijden worden aangehouden. Dat betekent dat het inloophuis open is op 25 december van 13.30 tot 15.30 uur. Aansluitend is er voor degenen die zich hebben aangemeld een kerstdiner. Op maandag 26 december is het Inloophuis geopend van 10.00 tot 12.30 uur. Daarnaast is er een extra openstelling op zaterdag 24 december, kerstavond. Dan is er een kerstsoos met gezamenlijk film kijken, spelletjes doen of gewoon binnenlopen voor een praatje. Iedereen is vanaf 19.00 uur welkom. Tijdens de jaarwisseling is het Inloophuis geopend op zaterdag 31 december van 10.00 tot 12.30 uur en op nieuwjaarsdag van 13.30 tot 15.30 uur.