Volleybalsters niveau 4.1 Kampioen

DIEREN - Zaterdag 17 december was het dé dag voor niveau 4.1 van Volleybalvereniging AutovanOort Rebelle! Met twee punten voorsprong op de nummer-twee ging het mini volleybalteam naar Apeldoorn voor de drie laatste wedstrijden van het eerste deel van het volleybalseizoen in de hoofdklasse van het CMV volleybal.

In de eerste wedstrijd moest het team het direct opnemen tegen de directe concurrent voor eerste plaats in de einduitslag. De eerste set tegen Ormi uit Epe stond bol van de spanning. Wat was iedereen zenuwachtig. Het begin was goed, maar de tegenstander kwam steeds dichterbij. Bij 19-18 stond Ormi voor het eerst voor, maar toen was ook de tijd om. Helaas verloren dus. In de tweede set gingen de meiden weer goed van start en dit werd ook prima vastgehouden met setwinst als resultaat! 1-1 Tegen de concurrent, dus nog steeds alles in eigen hand. De tweede wedstrijd tegen Alterno Apeldoorn ging super goed en deze werd makkelijk gewonnen met 4-0. Nog één setje pakken en dan kampioen!

In de laatste wedstrijd gaf Dynamo Apeldoorn meer tegenstand, maar uiteindelijk trokken de Rebelle-meiden net aan het langste eind met als resultaat: kampioen en promotie naar het hoogste niveau in deze leeftijdscategorie! De Dierense volleybalclub feliciteert Nika, Nova, Lyzz, Lynn, Emma en Mina.