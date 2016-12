Fanfare Gregorius geeft concert op Tweede Kerstdag

GIESBEEK - Op Tweede Kerstdag verzorgt fanfarekorps St. Gregorius uit Giesbeek haar traditionele Jaarconcert, inmiddels een begrip en drukbezocht concert in de regio. Het belooft een afwisselend concert te worden, waarin de diverse disciplines van het korps zich laten horen en zien.

Zo kunnen bezoekers luisteren naar optredens van de Grego Kids en het leerlingenorkest o.l.v. Theo Hammink.

Het thema van deze avond is De Vier Elementen en in alle muziekstukken die deze avond de revue passeren, staat één van de elementen centraal. Zo speelt het orkest o.l.v. Dineke Griek bijvoorbeeld Walking in the Air, de soundtrack van de film The Snowman, en het stuk The Wind beneath my Wings. Deze stukken zijn beiden gebaseerd op het element lucht. De slagwerkgroep staat deze avond voor het eerst onder leiding van slagwerkdirigent Edwin Rosmulder en zij spelen o.a.Fireball, gebaseerd op het element vuur. Eén ding is zeker: het belooft een afwisselend concert te worden met een programma dat goed in elkaar steekt en voor ieder wat wils biedt.

Iedereen is van harte uitgenodigd op Tweede Kerstdag in de St. Martinuskerk aan de Kerkstraat in Giesbeek. De kerk is open om 19.15 uur en het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.