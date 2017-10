De Harmonie en VV Dieren

DIEREN - De Harmonie in Laag-Soeren heeft de jongens van de JO17 1 van VV Dieren voorzien van trainingspakken. De club vindt het super dat dit team er nu zo netjes bij loopt. De JO17 1 speelt dit jaar in de hoofdklasse en is de competitie goed van start gegaan. De Harmonie is een begrip in de omgeving en werkt ook regelmatig samen met v.v. Dieren.

