Hulpdiensten oefenen

DOESBURG - Op zaterdag 30 september van 10.00 tot 15.00 uur is er bij de brandweerkazerne aan de Halve Maanweg in Doesburg een open dag van alle hulpdiensten. Zowel de brandweer, de politie als de ambulancedienst zijn aanwezig om uitleg te geven, maar ook worden er demonstraties gegeven. Natuurlijk zijn er ook veel leuke dingen te doen voor de kinderen, zodat het een echt een dag wordt om met de hele familie te gaan.

Alle voertuigen zijn te bekijken, ook de hoogwerker van de brandweer is aanwezig en een echte ME-bus. Ook de jongerenwerkers zijn present. De demonstraties worden door de dag heen gegeven door zowel de brandweer als de politie. Als zeer leuk item is de jeugdbrandweer van Renkum aanwezig en die doen leuke spelletjes met water, maar ook zij geven een demonstratie van alles wat ze al geleerd hebben. Wijkagent Harry Jansen is ter plaatse om uit te leggen hoe de nieuwe manier van werken in de wijk tegenwoordig gaat, misschien goed om eens te luisteren hiernaar aangezien er vaak vragen zijn hierover.

Uitleg van de brandweer is er ook en u kunt zelf beleven hoe het is om in een kamer vol rook te staan en hoe moeilijk het is om de uitgang te vinden. En wat dacht u van een simpele vlam in de pan? Wat moet je wel en wat moet je niet doen? Maak het mee en beleef het zelf in een veilige omgeving. En wat dacht u hoe het gaat als er een 'boef' uit een auto gehaald moet worden die niet wil meewerken. Kom kijken en zie het zelf. Aan het eind van de dag, tegen drie uur, zal er een spektakelstuk uitgevoerd worden door de hulpdiensten.

Vragen stellen aan wie dan ook, kan tijdens deze dag en u zult ook antwoord krijgen. Mensen die belangstelling om eventueel bij de brandweer te komen, kunnen zich melden bij de stand van de brandweer.

Tijdens deze dag zal een gedeelte van de Halve Maanweg afgesloten zijn maar het parkeerterrein is bereikbaar. Bovenstaande foto is van een oefening van afgelopen dinsdag samen met het Arnhemse duikteam. - foto: Hanny ten Dolle