Dremptse Kermis geslaagd

DREMPT - De Dremptse kermis opende zaterdag met vogelschieten voor de jeugd. De opkomst voor dit evenement was overweldigend. Er waren 49 jongens en meisjes die de vogel eraf wilden schieten. De spanning onder de jeugd liep op naarmate de tijd verstreek en de vogel begon te bengelen na een raak schot. Uiteindelijk is de vogel er in de zevende ronde afgeschoten door Maelynn Stam. Maelynn is hiermee de eerste jeugdkoningin van Drempt geworden. Terwijl er buiten werd gestreden om de vogel was er in de tent kinderdisco voor de kinderen uit de onder- en bovenbouw van de lagere school met muziek van DJ Niels.

De vogel voor het vogelschieten op maandag is later op de avond opgehaald bij de vogelbouwer. Nadat er op de vogel was geproost is deze onder muzikale begeleiding van de Flexband naar het feestterrein gebracht. Op het feestterrein was er de mogelijkheid tot het voorinschrijven voor het vogelschieten.

Op zondag was er de optocht van versierde wagens, -fietsen en loopgroepen. De heer Ab Walgemoed van de geluid- en omroepwagen is voor het vertrek van de optocht gehuldigd voor zijn tomeloze inzet. Hij rijdt al 30 jaar voor de optocht uit en informeert de mensen langs de route over de optocht. Nadat de bielemannen de boomstam hadden doorgehakt die de doortocht nog belemmerde kon de optocht vertrekken. Zeventien wagens, zes loopgroepen en drie versierde fietsen deden mee aan de optocht. De eerste prijs voor de wagens is toegekend aan de wagenbouwers van de Kerkstraat met de wagen Max Verstappen.

Maandagmorgen werd de kermis geopend door wethouder Spekschoor van de gemeente Bronckhorst. Hij prees in zijn toespraak de inzet van de mensen die de kermis organiseren en daarmee bijdragen aan de verbinding tussen de inwoners van Drempt. Voor de jongsten was er daarna een kindertheater in zaal Damla en voor de oudere kinderen was er een spellen parcours uitgezet.

Door velen werd er deelgenomen aan het vogelschieten, lepelschieten, kegelen en ringrijden, waarbij de onderlinge strijd groot was. Bij het vogelschieten werd het koningsschot gelost door Piet Hammink. Hij werd hiermee uitgeroepen tot schutterskoning van 2017, Piet koos zijn vrouw Rieki als koningin. Bij de kinderspellen is Lieke Aaldering de prinses en Daan Gaikhorst de prins geworden.

Na de prijsuitreiking werden de jubilarissen gehuldigd die al 25 jaar of meer hun bijdrage hebben geleverd aan de kermis. Zij ontvingen hiervoor een mooie speld. Hierna barstte het feest los in de feesttent van Hoppenreijs met muziek van de band Jetset. Ook was er in 't Hessenhuus volop vertier, hier kon lekker worden gegeten met daarbij gezellige muziek.