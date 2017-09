DOESBURG - Met een gevarieerd programma, waarbij de jeugd centraal stond, opende Sportclub Doesburg officieel het voetbalseizoen, op het prachtige sportpark aan de Oranjesingel.

Na het welkomstwoord van voorzitter Christiaan Bruins, werd de middag begonnen met een

clinic onder leiding van trainer Richard Roelofsen en de spelers Mark Diemers en Youssef El Jebli, van samenwerkingspartner De Graafschap. Aan de technische vaardigheden van de Doesburgse spelers, onder wie vele talentvolle meiden, werd kundig en met plezier gesleuteld.

Daarnaast werden de teams collectief op de foto gezet en de spelers individueel aan het aanwezige publiek gepresenteerd. In de tussentijd konden de jonge voetballers hun energie kwijt op het springkussen in de vorm van een stormbaan. Deze was beschikbaar gesteld door Alfun. Ook was er een spelparcours uitgezet, met onder anderen strafschoppen schieten op doelman Murat Edis.

De actieve sponsorcommissie in de persoon van Jos Otten had een tweetal cadeaus voor Rood-Blauw. Speelster Noa Eggink overhandigde aan voorzitter Bruins een Automatische Externe Defibrillator (AED). Een cursus voor de bediening van dit apparaat zal door BMV Advies worden verzorgd. Verder was er een cheque ter waarde van maar liefst € 2.500,00 voor de aanschaf van nieuwe doelen. Om de vereniging financieel gezond te houden werd deze dag tevens het startschot gegeven van de Grote Club Actie.

Een verkoelende ijscokar, de smakelijke braadpan, muziek van DJ Frank en zonnige weersomstandigheden zorgden in combinatie met het bovenstaande voor een sfeervolle en geslaagde kick off.