Inzameling goederen Bazaar voor Velpse Grote Kerk

VELP - In de Grote Kerk in Velp wordt donderdag 5 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur de traditionele bazaar gehouden. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar er is nog genoeg ruimte om goederen in te leveren. De inzameling van boeken wordt geregeld door de heer Peter Schroeder aan de Kerkallee 82e in Velp, bereikbaar via tel. 026 - 3622542. Wie andere goederen beschikbaar wil stellen, kan te allen tijde contact opnemen met mevrouw Corry Venneman via tel. 026 - 3635091. De opbrengst van de bazaar komt ten goede aan de verplaatsing van de luidklok van de Parkstraatkerk, die een nieuwe plek moet krijgen.