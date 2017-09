Man in Hoenderloo gewond bij worsteling met inbrekers

HOENDERLOO - Een bewoner van de Middenweg in Hoenderloo betrapte donderdagavond 21 september twee mannen in zijn woning. Na het ontdekken van het duo ontstond er een worsteling, waarbij de bewoner gewond is geraakt. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

De politie kreeg omstreeks 21.50 uur de melding van een woninginbraak aan de Middenweg in Hoenderloo. De man hoorde gestommel in zijn woning en is op onderzoek gegaan. Hierop betrapte hij twee mannen op de benedenverdieping en ontstond er een worsteling. De 77-jarige bewoner raakte hierbij gewond aan zijn gezicht. Hij moest naar het ziekenhuis om zich door een arts te laten behandelen aan zijn verwondingen.

Het tweetal, mogelijk negroïde mannen, is er vandoor gegaan in een donkere auto. De politie is donderdagavond direct een buurtonderzoek gestart en heeft uitgekeken naar de auto. Helaas zijn de verdachten niet meer aangetroffen. Mensen die iets gezien hebben, worden verzocht contact op te nemen met 0900-8844.