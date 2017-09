Burgemeester laat toekomstbestendig Rozendaal achter

ROZENDAAL - Burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp van de gemeente Rozendaal laat, als hij 70 wordt en afscheid moet nemen van 'zijn' gemeente, een toekomstbestendige gemeente na. "Voor mijn komst naar Rozendaal is er door de provincie en de gemeente in 2008 een bestuurskrachtmeting gehouden. Rozendaal scoorde goed, en daarmee werd de zelfstandigheid behouden.

Die bestuurskrachtmeting vond plaats nadat de toenmalige burgemeester mevrouw Boerma vertrokken was", aldus Klein Molekamp in het gemeentelijk orgaan In de Roos.

"Aangezien ik over anderhalf jaar 70 word, zal ik dan mijn functie moeten neerleggen. Dit betekent dat volgend jaar de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van start gaat. Het is belangrijk dat de gemeente er financieel en organisatorisch goed voorstaat. Dit was voor het college een van de redenen om het organisatiebureau BMC te vragen kritisch naar de organisatie te kijken en verbeterpunten aan te geven. Het rapport daarover is inmiddels uitgebracht en naar de raad gezonden."

Duidelijk blijkt uit dat rapport dat de gemeentelijke organisatie van het kleine Rozendaal betrokken en loyaal is en goed werk verzet. Maar uit het rapport blijkt ook dat de organisatie onvoldoende is meegegroeid met de eisen die nu aan een zelfstandige gemeente worden gesteld. In de laatste jaren komen er nieuwe taken op de gemeente af in onder andere het Sociaal Domein, maar vooral door nieuwe voorschriften van het Rijk. Klein Molekamp: "De kracht van onze gemeente is dat je zo kan binnen lopen en meteen bij de meest betrokken ambtenaar informatie kan verkrijgen. Het Rijk schrijft echter nu voor dat al deze informatie ook digitaal moet worden aangeleverd, en toegankelijk moet zijn voor mensen elders in Nederland. De regels hiervoor zijn gedetailleerd vastgesteld en brengen hoge kosten met zich mee. Deze kosten zijn vooral voor kleine gemeenten belastend, omdat ze over weinig inwoners kunnen worden omgeslagen. Bovendien missen we bij de gemeentelijke organisatie de mogelijkheid om arbeidsbesparend te werken, omdat we al op minimale bezetting voor de verschillende taakvelden zitten. Ook voor de ontwikkeling van de nieuwe technologie moeten kosten worden gemaakt. Andere gemeenten hebben hier ook mee te maken, zodat we naar samenwerkingspartners moeten zoeken om deze taken zo goed mogelijk op ons te nemen."

Het Rozendaalse college heeft de raad voorgesteld extra geld beschikbaar te stellen om dit veranderingsproces handen en voeten te geven. Hiervoor is een externe kracht aangesteld, die zich de komende maanden met dit proces gaat bezig houden en ook gaat adviseren hoe het komend jaar drie vacatures in de nieuwe organisatie ingevuld kunnen worden. De extra kosten zullen volgens de burgemeester uit de reserves worden gefinancierd, hetgeen mogelijk is omdat de laatste jaren de gemeentelijke reserves aanzienlijk zijn toegenomen.

"Dit alles zal er wel toe leiden dat door het rijksbeleid de kosten van de organisatie structureel zullen stijgen. Dit is de prijs die we voor onze zelfstandigheid zullen moeten betalen", aldus de burgemeester. Dit hoeft volgens hem financieel geen probleem te zijn, omdat sinds zijn aantreden in 2009 het eigen vermogen van Rozendaal van 5,7 miljoen euro naar 7,5 miljoen euro is gestegen.