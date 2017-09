Weer plek voor nieuwe leden bij Fotoclub Velp

VELP - Fotoclub Velp heeft weer plaats voor gemotiveerde hobby-fotografen. Fotoclub Velp is een jonge ambitieuze club, met leden die hun ervaringen willen delen. Gezamenlijk gaan ze op stap om te werken aan foto-opdrachten. Daarnaast wordt gewerkt aan maandopdrachten en/of in themagroepen.

Doelstelling van de club: leren van elkaar, halen en brengen! Iedere woensdagavond om de 14 dagen komen ze bijeen in Zalencentrum Parkstaete in Velp voor onder andere het bespreken van foto’s van de leden.

Kom vrijblijvend een keer naar onze bijeenkomst door je aan te melden bij de secretaris Fotoclub Velp. Dat kan via www.fotoclubvelp.nl, onder contact/contactformulier.