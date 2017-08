Rood populairste kleur bij Gelderse voetbalclubs

REGIO – De kleur rood is de meest voorkomende kleur op de Gelderse voetbalvelden. Dat blijkt uit onderzoek van online vergelijkingsspecialist beslist.nl, wat KNVB data van clubkleuren van Nederlandse voetbalclubs analyseerde. Net als in onze regio, spelen de meeste Nederlandse voetbalclubs spelen in rode tenues.

Een analyse van data van de KNVB laat zien dat een meerderheid van de Nederlandse voetbalclubs in een roodkleurig tenue speelt (10,1%). Ook blauw/witte (9,5%) en rood/witte (9,3%) tenues zijn in trek bij voetbalclubs.

Er zijn sterke regionale verschillen met betrekking tot de verschillende clubkleuren. Toch dragen voetbalclubs uit Gelderland vooral rode tenues (11,7%). Naast Gelderland komt de kleur rood ook het meest voor in de provincies Limburg (12,4%), Groningen (13,2%) en Utrecht (13%). Andere veelvoorkomende clubkleuren in Gelderland zijn blauw (10,8%), blauw/wit (9,4%), rood/wit (8,3%), oranje (8,1%) en geel (6,4%).

Naast het gebruik van clubkleuren is gekeken naar de populariteit van gekleurde voetbalschoenen. Sinds de eeuwwisseling domineren opvallende en fel gekleurde voetbalschoenen de Nederlandse voetbalvelden. Daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen; de zwarte schoen maakt namelijk een comeback.

Bekijk het volledige overzicht van clubkleuren en voetbalschoenen op: www.beslist.nl/info/voetbal.html