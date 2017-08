Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds

RHEDEN - Van 10 tot en met 16 september is de collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds in Rheden. Het fonds kan nog collectanten in Rheden gebruiken. Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het doel van het fonds is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, het middel is wetenschappelijk onderzoek. Het fonds krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties en de inzet van vele vrijwilligers. De collecte is één van de belangrijkste inkomstenbronnen. Wie de collectant mist, maar graag wil doneren, kan dit doen via www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus.

