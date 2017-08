Japanse delegatie bezoekt Hall

HALL / BRUMMEN – Het Brummense college van burgemeester en wethouders ontving maandag een delegatie uit de Japanse zusterstad Koriyama. De groep bestond voornamelijk uit Engelse leerkrachten van middelbare scholen in Koriyama. De contacten tussen de gemeente Brummen en Koriyama zijn voortgekomen uit historische banden: omstreeks 1880 heeft waterbouwkundig ingenieur Cornelis Johannes van Doorn uit Hall in de omgeving van deze Japanse stad belangrijke waterbouwkundige werken gerealiseerd.

De Japanse delegatie werd bij het gemeentehuis officieel welkom geheten door burgemeester Alex van Hedel. Wethouder Eef van Ooijen gaf een presentatie over onderwijs in onze gemeente en ging daarbij onder andere in op het integraal huisvestingsplan, het onderwijssysteem en de aansluiting met het beroepsonderwijs. Ook hoofd afdeling Sport en Cultuur van de gemeente Koriyama, de heer Fumio Honda was aanwezig. Hij wisselde met burgemeester Van Hedel van gedachten over de rol van Koriyama als hostcity tijdens de Olympische Spelen in 2020. Eerbeekse Olympisch Kampioen Elis Ligtlee was ook aanwezig om kennis te maken met Japanse delegatie. Bijzonder is dat Keirin - het onderdeel waarop zij in Rio de Janeiro in 2016 een gouden medaille veroverde - van oorsprong uit Japan afkomstig is.

Ook werd in Hall het gedenkteken van Cornelis Johannes van Doorn in Hall bezocht. En er werden bloemen gelegd bij het graf van de vader van de heer Van Doorn op de begraafplaats. Ook werd een bezoek gebracht aan de Hallse kerk, waar de delegatie tijdens een rondleiding door Robert Carp leerde over de bijzondere historie van deze oude kerk. De 95-jarige Bessel Vrijhof, die zijn kennis en verhalen over de banden tussen Hall/Brummen en Koriyama in een boek heeft vervat, signeerde een exemplaar van zijn boek voor de Japanse gasten.