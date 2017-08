Selectie CDA-kandidaten gemeenteraad Rheden

GEM. RHEDEN - De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 komen er aan. Het CDA Rheden/Rozendaal is begonnen met het opstellen van een kandidatenlijst voor de gemeenteraad van Rheden. Het bestuur van de afdeling heeft hiervoor een commissie ingesteld, bestaande uit Hielke van Dijk, Elly van den Eijnden, Chris van Gulyk (secretaris), Els van Hout en Jan Jansen (voorzitter).

“CDA-leden kunnen zich aanmelden als kandidaat-raadslid, of andere leden voordragen”, aldus Jan Jansen“ Met hen voeren wij in september/ oktober gesprekken, maar eerst met de zittende raadsleden, raadsvolgers en wethouder. Als we alle gesprekken hebben gevoerd, maken we een concept-advieslijst. Die lijst wordt dan via het bestuur ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van december 2017. Het CDA is vol vertrouwen straks met een goede kandidatenlijst de gemeenteraadsverkiezingen in te kunnen gaan.”