Martin Kleverwal en Christiaan Geerdink schutterskoningen Klarenbeek

KLARENBEEK - In afgelopen weekend organiseerde de Oranje Vereniging Klarenbeek (OVK) de jaarlijkse Klarenbeekse Kermis. Met ondermeer een recordaantal deelnemers aan de kermistoertocht, spannende vogelschietuurtjes, sportieve strijd met de volksspelen en een constante stroom aan bezoekers op het kermisterrein was het een geslaagd weekend.





Vrijdag was ’s middags de kermis toegankelijk voor speciale gasten. Mensen met een beperking uit de regio konden geheel kosteloos gebruik maken van alle attracties, waarbij de snelheid volledig werd aangepast aan de doelgroep.

’s Avonds vond de officiële opening plaats tijdens de start van het vogelschieten. Bij het vogelschieten voor de gehuwde Klarenbekers werd Martin Kleverwal de schutterskoning. De linkervleugel was voor Henri Diks, de rechtervleugel voor Henk Konijnenberg, de kop voor Joop Weijn en de staart voor Wim van der Gouw. Bij de ongehuwden ging de Koningsprijs naar Christiaan Geerdink, de rechtervleugel voor Peter Uenk, de linkervleugel voor Xander Smeltink, de kop voor Laurens Kleverwal en de staart voor Brandon Kip.

De jeugd ging schieten met de buks. Bij de jongens won Kevin Kleverwal en bij de meisjes Lisette Scheerder. Het schuttersfeest in de tent ging los met de band Kroepin.

De zaterdagochtend stond in het teken van de kinderspelen met onder ander het kratten-parcours, cross-the-swimming-pool en slingerbal. De Kermistoertocht trok nog nooit zoveel deelnemers: maar liefst 260 deelnemers deden mee, een record! Ook trok de tocht veel bekijks. Het weer was perfect voor zo’n toertocht! Oude tractoren, oude auto’s, buggy’s, klassieke motoren, maar ook Solexen, Zundapps, Kreidlers en andere oude bromfietsen deden mee. Er waren twee routes: een korte route van circa 35 km met een tussenstop bij theeschenkerij de Hommel in Empe. De lange route van circa 70 km ging naar Kasteel Rozendaal.

Zaterdagmiddag waren weer de volksspelen. In het parcours zaten: The Dizzy storm trail, voetballen met ballen die een maatje groter zijn en het nog niet eerder in Klarenbeek vertoonde spectaculaire Aussie 360, waarbij bezoekers in de rondte werden geslingerd. Het winnende team won de nieuwe wisselbokaal, nog groter dan voorgaande jaren! 1. CV Partystarters wonnen de spelen, tweede. CV Altijd Blauw en derde CV De Dorpsgekken!

Dit jaar konden voor het eerst de bezoekers hun tickets voor de zaterdagavond online kopen. Ook waren de munten online beschikbaar. Zaterdagavond was het gezellig druk met 1650 bezoekers. In de avond ging het dak van de tent er af met duo DJ Buurman & Buurman.

Zondag begon met een Ker(k)misviering met het thema “Ontmoeten”

Een bijzondere dienst waarbij ongeveer 250 mensen aanwezig waren. Na de dienst was er koffie met koek en kon men luisteren naar Ben Entertainment.

Zondagmiddag bood de OVK een bijzondere act met de spectaculaire Trial Motor Show. Een show waarbij Trial motoren de meest onmogelijke toeren uithalen. Bezoekers genoten onder het genot van een hapje van Buurman en Buurman. De zondagavond werd afgesloten met veel muziek; eerst een optreden van de band Royal Beat, gevolg door het crazy hour: een knotsgek uurtje.

Alle foto’s van het hele weekend staan online op www.ovk-klarenbeek.nl De aftermovie is te zien op de Facebookpagina van de Oranje Verenging Klarenbeek.

Broekstraat even Rue du Pantalon

De Klarenbeekse kermis wordt jaarijks aan de Broekstraat gehouden. De bewoners vinden dit een eer en willen graag een steentje bijdragen aan de feestvreugde. Op een buurtfeestje ontstond het idee om een eigen Broekstraat-vlag te ontwerpen. Twee mannen werkten dit uit zodat bij de kermis de mooie nieuwe vlaggen konden wapperden. Het resultaat mag er zijn. Op de vlag het wapen van de gemeente Voorst met daarin een pantalon en de tekst Rue du Pantalon. Ook onder het straatnaambord werd voor even deze nieuwe benaming aangepast. De OVK en de bezoekers konden deze vrolijke wapperende bijdrage bij de huizen wel waarderen.