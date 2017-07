DIEREN – Kunst voor elkaar zoekt vrijwilligers om ouderen in woonzorgcentra, in de Bibliotheek Dieren of samen met RIQQ te gaan begeleiden om zich artistiek te ontplooien. Het project biedt de vrijwilligers praktische ondersteuning en training, de gelegenheid om hun passie voor kunst en cultuur te delen, zichzelf te ontwikkelen en verbinding te maken met andere mensen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor het trainingsprogramma, dat op 18 augustus start.

Het trainingsprogramma bestaat uit tien bijeenkomsten. Professionele docenten reiken oefeningen en voorbeelden aan en er is aandacht voor het omgaan met (kwetsbare) ouderen. Iedereen die een passie heeft met kunst en cultuur en deze wil delen met anderen kan deelnemen. De trainingen worden van 18 augustus tot 11 november gegeven in de Bibliotheek Dieren en bij RIQQ in Dieren. De disciplines zijn muziek en zang, beeldende kunst en creatief schrijven.

Kunst voor elkaar is een educatief project dat actieve vijfenvijftigplussers stimuleert om hun artistieke kwaliteiten te ontplooien, verder uit te bouwen of als nieuw talent te ontwikkelen, opdat zij zich met deze bagage kunnen inzetten voor kwetsbare ouderen in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Renkum.

www.bibliotheekveluwezoom.nl

Nienke Oldenhuis, tel. 06 – 44294185

nienke.oldenhuis@bibliotheekveluwezoom.nl