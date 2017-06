Sjors Sportief & Sjors Creatief gaan door in Doesburg

DOESBURG – De gemeente Doesburg gaat volgend jaar door met het project Sjors Sportief & Sjors Creatief. Basisschoolkinderen krijgen de kans om kennis te maken met diverse sportieve en culturele activiteiten in de gemeente.

Ruim vijfhonderd kinderen deden dit schooljaar mee aan Sjors Sportief & Sjors Creatief. Sjors wordt elk jaar weer populairder onder de basisschooljeugd en daarom wil de gemeente Doesburg dit natuurlijk graag continueren. Aanbieders van sportieve en culturele activiteiten krijgen weer de mogelijkheid om hun activiteit te promoten in het kleurrijke Sjorsboekje. Kinderen kunnen zich vervolgens inschrijven voor deze activiteiten.

Sjors Sportief & Sjors Creatief is inmiddels in ruim zestig gemeenten een bewezen formule en bestaat uit een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor kinderen en verenigingen/aanbieders. Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen in het nieuwe schooljaar het Sjorsboekje en mogen één (of meerdere) cursussen uitkiezen, waar zij enkele naschoolse introductielessen kunnen volgen op locatie van (sport)verenigingen. Vaak gratis krijgen zij de kans een kijkje in de keuken te nemen bij de activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn.



Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren kinderen om een structurele actieve deelname te bewerkstelligen. Alle activiteiten worden uiteindelijk geplaatst in een prachtig wervend boekwerk. Dit Sjors-boekje wordt in september op alle basisscholen in de gemeente Doesburg verspreid. Erg goede promotie dus voor verenigingen en organisaties.

Culturele en sportieve verenigingen kunnen hun kennismakingsactiviteit aanmelden via www.actiefindoesburg.nl. Meer informatie is verkrijgbaar via ward@doesburgbeweegt.nl.